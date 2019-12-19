Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2240, согласно которому вводятся единые разрешения на геологическое изучение янтарных недр с последующей добычей янтаря на 5 лет на участки до 10 гектаров. За решение проголосовали 279 народных депутатов. Об этом пишет "Экономическая правда".

Законопроект предусматривает, что начальная цена разрешения будет определяться из расчета 3400 грн за га участка янтарных недр, площадь участка не может превышать 10 га.

Эти требования снижают "порог входа" для добычи янтаря: принять участие в аукционе на покупку разрешения смогут не только большой, но и средний и малый бизнес.

Владельцы разрешений не потребуют получения горного отвода и разрешения на снятие грунта, упростит и ускорит процедуру добычи янтаря.

Также вводится уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря и уклонения от рекультивации земель, нарушенных в результате пользования недрами.

К 1 января 2021 запрещается экспорт необработанного янтаря.

По замыслу правительства, запрет на экспорт необработанного янтаря должна уменьшить объемы нелегальной добычи камней.

Верховная Рада также приняла за основу правительственный законопроект №2241 с поправками в Налоговый кодекс о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 10%. Законопроект поддержали 266 народных депутатов.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы одобрили легализацию добычи янтаря и полное обновление ЦИК.

Также мы сообщали, что в Польше на контрабанде янтаря задержали двух украинцев из "спецслужб".