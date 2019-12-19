Верховная Рада 19 декабря 261 голосом приняла проект закона об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины, известный как закон о кнопкодавстве. Об этом свидетельствует статус документа под №2148 на сайте парламента.

Закон вводит санкции за голосование народным депутатом любым способом вместо другого парламентария. Это штрафы в размере от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов, то есть 51-85 тысяч гривен.

В соответствии с законом аппарату Рады необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования нардепами. А председатель Рады уполномочен сообщать о случаях неперсонального голосования, поручать счетной комиссии изымать карту такого депутата и проводить голосование повторно.

Также председательствующий теперь обязан давать поручение аппарату безотлагательно готовить сообщение о выявленном нарушении. Вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью оно должно направляться в Государственное бюро расследований.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Незадолго до принятия закона "Страна" писала, как в Раде очередной нардеп кнопкодавил, прячась под газетой.

Мы также сообщали, что Дубинский, Порошенко и еще 79 депутатов могут остаться без зарплаты за ноябрь из-за прогулов.