Служба безопасности Украины отрицает, что приняла на работу скандального экс-прокурора прокурора Генеральной прокуратуры Константина Кулика. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ СБУ на информационный запрос.

"На данный момент запрашиваемое вами лицо в СБУ не работает", - говорится в ответе.

Другая информация не приводится.

Фото: ukranews.com

Напомним, в минувший понедельник экс-нардеп Сергей Лещенко в своем телеграм-канале сообщил, что скандальный бывший прокурор Константин Кулик оформляется на работу в Службу безопасности Украины, где он якобы собирается занять пост заместителя в Главном следственном управлении ведомства.

Также мы сообщали, что Окружной административный суд Киева (ОАСК) обязал Генпрокуратуру выплатить экс-прокурору Константину Кулику 1 миллион 149 тысяч гривен невыплаченной заработной платы.