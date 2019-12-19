Пятница, 20 декабря, принесет в Украину переменнооблачную погоду. Ночью возможен легкий "минус", а днем выглянет солнце и воздух прогреется в диапазоне +4-10 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего будет в Одесской области, где обещают до +11 градусов, а также на западе страны, где днем прогнозируют от 5 до 10 градусов тепла. На севере, востоке и в центральной части будет немного прохладнее - +4-7 градусов.

Также синоптики предупреждают о туманах, которые накроют Украину в последний рабочий день нынешней недели.

"20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром туман, видимость 200-500 м (уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что весенняя погода в декабре взбодрила крупных копытных возле Чернобыля, и они охотно попозировали фотографам.

Также мы сообщали, что в Киеве аномальное тепло достигло отметки в +15,2, рекорд побит почти на 4 градуса.