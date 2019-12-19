В четверг, 19 декабря, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 23,2925 грн/$1 с 23,3925 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, гривня совершила стремительный скачок за последний час работы на межбанковском валютном рынке.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 23,280-23,305 грн/$1, тогда как Нацбанк на 20 декабря установил официальный курс национальной валюты 23,374052 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 19 декабря укрепился до 23,3812 грн/$1 с 23,4139 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 20 декабря до 23,374052 грн/$1 по сравнению с 23,413086 грн/$1 на 19 декабря 2019г.

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