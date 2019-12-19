В интернете появились любительские видеозаписи с телефонов сегодняшней стрельбы в Москве на Лубянке возле головного офиса Федеральной службы безопасности.

Первые данные о нападении поступили около 18:20 по Москве. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь в приемной ФСБ, после чего выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. Позднее появилась информация о том, что атаку совершили три человека, но она официально не подтверждена.

Из видеозаписей понятно, что стрельба идет на улице. Судя по кадрам в ролике ниже, нападавший стреляет в спину силовику.

Видео: Telegram/ Раньше всех. Ну почти

На другой записи раненый сотрудник ДПС лежит на земле за будкой. Он еще живой. Позже он скончается от потери крови.

Видео: Telegram/ Mash

После атаки во всех зданиях и объектах ФСБ объявили план "Крепость", а в городе - план "Сирена".

Еще в одном ролике попали в кадр силовики, участвующие в операции задержания стрелявшего (или стрелявших).

Видео: YouTube/ FT_UA

Также есть видеозапись, на которой слышны звуки стрельбы.

Видео: Telegram/ Карточный Домик: Россия

По данным российских СМИ, в результате атаки погибли три человека, сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), еще трое пострадали.

Вскоре после расстрела "Страна" сообщала, что о нем известно. Мы также ведем хронику событий в Москве.