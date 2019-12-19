Стрельба в приемной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий мост, 23 произошла в 18:10 по московскому времени (17:10 по Киеву). Об этом сообщает RT.

Как отмечается, трое неизвестных ворвались в здание приемной российский спецслужбы и открыли стрельбу в помещении. Во время перестрелки с охраной приемной двое нападавших были убиты. После чего один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В итоге был убит сотрудник ГИБДД, который дежурил напротив здания приемной.

Нападавший пробежал около 300 метров, дойдя до конца улицы Кузнецкий мост, где завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь. Дальше он двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома №2. Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ЦСН ФСБ и ОМОН. В ходе перестрелки, в 19:15, преступник был убит. По данным ФСБ РФ, личности убитых устанавливаются.

Согласно предварительной информации, ФСБ квалифицирует происшествие как теракт.

"Страна" ведет онлайн-репортаж событий в Москве, с которым можно ознакомиться здесь.

Также мы писали, что под Киевом задержали водителя, который открыл стрельбу из ружья по полицейским.