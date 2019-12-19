Вечером 19 декабря в приемной ФСБ в Москве произошла стрельба. В результате два человека погибли, пять пострадали. Один из погибших - сотрудник ФСБ. Второй - мужчина, открывший стрельбу. По предварительным данным, это 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров

Это случилось накануне дня ФСБ, в то время, когда Владимир Путин на концерте в Кремле поздравлял фсбшников. Разбирались, что произошло на Лубянке.

Что произошло

Стрельба произошла у здания ФСБ в Москве на улице Кузнецкий мост, 23. Это случилось в 17:10 (по киевскому времени).

Фото: kommersant.ru

Изначально сообщалось, что трое неизвестных ворвались в здание на Лубянке и открыли стрельбу. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Писали, что двое нападавших были убиты в перестрелке с охраной. Один выбежал на улицу и продолжил стрельбу уже там.

Стрелок пробежал около 300 метров до конца улицы и завернул на площадь Воровского, продолжая отстреливаться. Затем он забаррикадировался в доме на улице Большая Лубянка, откуда периодически вел огонь по бойцам ФСБ и ОМОН. В 19:15, спустя почти два часа после начала стрельбы, стрелявший был убит.

Фото стрелка с видеокамер

Однако позже СМИ со ссылкой на сообщение спецслужбы сообщили, что нападавший все-таки действовал в одиночку, а проникновения внутрь здания не было.

В результате погиб сотрудник ФСБ, дежуривший у приемной. Также были ранены еще четверо сотрудников спецслужб и один гражданский. Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Итоговое официальное сообщение пресс-службы ФСБ звучит так: "Вечером 19 декабря 2019 г. мужчина, находясь у здания ФСБ на ул. Большая Лубянка, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован".

По предварительным данным, стрельбу на Лубянке устроил уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров. Как пишет Рен.тв, в прошлом это предприниматель из Подольска. Его фирма консультировала в области коммерческой деятельности, но была ликвидирована в 2015 году. По предварительным данным, Манюров увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей во время стрельбы у здания ФСБ передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Видео стрельбы в Москве

Телеканал РЕН ТВ обнародовал видео момента ликвидации стрелка. На кадрах видно, что вооруженный человек прячется за столбом. Он одет во все черное, за спиной у него рюкзак. В какой-то момент в него попадает пуля и он падает.

Российские СМИ публиковали видео, как началась перестрелка. На улице была слышна стрельба.

А вот еще одно видео с улиц Москвы во время перестрелки.

Версии произошедшего

По данным источника Reuters, близкого к ФСБ, у силовиков была информация о планировавшейся атаке в день выступления Владимира Путина на концерте в честь Дня работника органов безопасности РФ. То есть ФСБ подозревает, что стрельба могла быть спланирована в связи с выступлением президента РФ в честь Дня работника органов безопасности.

Также спецслужбы проверяют две перестрелки в Москве на предмет взаимосвязи. Ранее уже стреляли в Марьино. Огонь вели днем в 15:20 на Братиславской. Неизвестный расстрелял мужчину: 29-летний Абдулла Х. попал в больницу, он жив. Силовики проверяют возможную связь этих событий со стрельбой на Лубянке.

Официальной версии пока нет. Личность стрелявшего также пока не раскрыта.