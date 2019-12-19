В Москве одновременно с перестрелкой возле головного офиса Федеральной службы безопасности РФ на Лубянке шел концерт, приуроченный ко Дню работника органов безопасности России, в котором принял участие Владимир Путин. Об этом сообщает Telegram-канал "Кремлевская прачка".

Праздничный концерт идет в Большом кремлевском дворце сегодня, хотя День работника органов отмечается завтра. На сцене дворца президент произнес торжественную речь, в которой сказал о роли работников спецслужб в жизни страны.

Видео: Telegram/ Кремлевская прачка

Как передают российские СМИ, Путин во время концерта был уже в курсе происходящего на Лубянке.

"Страна" внимательно следит за драмой со стрельбой и жертвами, которая развернулась сегодня возле офиса ФСБ.

Ранее мы приводили информацию о том, что в ходе перестрелки в Москве были убиты три сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО).