Верховная Рада повторно приняла многострадальный Избирательный кодекс (ИК) с предложениями президента Владимира Зеленского, ранее ветировавшего ИК. На этот раз обошлись без долгих споров и сюрпризов.

Законопроект №0978 поддержали аж 330 народных избранников из всех без исключения фракций и депутатских групп, а также внефракционные.

Какая теперь в Украине будет система выборов, разбиралась "Страна".

Дописать за президента

Эпопея с принятием Избирательного кодекса, похоже, закончена. Попавший в руки депутатов еще прошлого созыва в октябре 2015 года, принятый со скандалом только в июле 2019-го, а потом возвращенный президентом обратно для новых шумных разбирательств, документ наконец получил полное одобрение Рады.

Львиную долю голосов за него отдала пропрезидентская фракция "Слуги народа" (СН) — 223. Остальные примерно поровну добавили другие фракции и депутатские группы, а также 9 внефракционных парламентариев.

В чем секрет такого редкого в этом парламенте единодушия, мы расскажем ниже. А сначала общие оценки ИК.

Зеленский вернул кодекс в Раду с купюрами, замечаниями и предложениями.

Дошедшие до депутатов дополнения от президента оказались существенно расширены комитетом и Центризбиркомом.

"Нам выдали под видом президентских поправок наполовину новый документ. А это грубое нарушение регламента Рады, который требует от депутатов после вето рассматривать изменения, внесенные исключительно главой государства", - комментирует "Стране" соавтор ИК народный депутат восьмого созыва Александр Черненко (Блок Петра Порошенко).

Серьезной критике, как мы уже писали, подверглись отдельные поправки.

Например, ЦИК мог получить право отменять регистрацию кандидата в президенты Украины, в народные депутаты и городские головы по причине якобы обмана им избирателей, который никак в проекте не квалифицируется. Еще предполагалось наделить Центризбирком правом отказывать кандидату в регистрации на основании только письма СБУ о возможной его причастности к преступлениями против государства или терроризму, но без решения суда или любого другого документа, подтверждающего статус подозреваемого или обвиняемого.

Также Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания предоставлялось право надзирать за деятельностью в избирательную кампанию всех (!) СМИ, а не только по профилю, и контролировать агитацию в интернете и соцсетях, в частности.

Однако, как утверждает член рабочей группы Роман Лозинский ("Голос"), эти нововведения не попали в окончательную редакцию.

"А остались только 17 поправок президента, как и должно быть по закону", - прокомментировал он "Стране".

Новая система выборов. 10 главных моментов

Какая система выборов будет функционировать в Украине после принятия нового Избирательного кодекса? Мы выделили главные моменты:

1. Уже с 2020 года будет ликвидирована мажоритарка и все 100% депутатов Рады будут избирать по открытым партспискам.

2. Проходной барьер для партий остается нынешним 5%.

3. Политические силы по своему усмотрению формируют общий список кандидатов, большая часть которых распределяется по 27 (по числу избирательных округов) региональным спискам, состоящим из 5-17 кандидатов.

4. Избиратель голосует за партию (обязательно, иначе бюллетень недействителен) и выбирает одного из ее кандидатов в региональном списке. При этом первые 9 номеров первоначального партийного списка автоматически получают депутатские значки, если политсила проходит в Раду.

5. Чем популярнее кандидат, тем выше он поднимается в региональном списке. Этим отличается "открытый" список от "закрытого", где списочное место изначально закреплено за кандидатом.

6. Однако, чтобы попасть в "проходную" часть списка, надо собрать 25% избирательной квоты голосов. Избирательная квота - это величина, равная количеству голосов, которое необходимо собрать для получения одного мандата. Определяется оно с помощью специальной формулы - число избирателей, проголосовавших за партии, которые в масштабах страны преодолевают барьер, будут делить на 450 - количество депутатских мест в парламенте.

Экс-нардеп и один из авторов Кодекса Черненко считает это "шагом назад". "При общем моделировании выходит, что кандидату нужно получить от 8 до 12 тыс голосов, чтобы начать двигаться по этому списку. Мы предлагали просто ранжировать кандидатов в процентном отношении. А так у них будет соблазн простимулировать избирателей. В выигрыше остаются те, у кого есть ресурс", - комментирует Черненко "Стране".

7. В таком случае для опытных мажоритарщиков, привыкших "засевать" округа, остается только найти "проходную" партию и зайти в один из ее региональных списков. Если он состоит из 5-17 кандидатов, то это похоже на количество нынешних мажоритарных округов в регионе.

Теоретически, может быть ситуация, когда местные "авторитеты" просто поделят между собой территорию области и заведут своих людей по спискам популярных в данном регионе партий, организовав им "избирательную квоту". В общем-то эта общая проблема системы открытых списков, которая во-многом напоминает всю ту же "мажоритарку", когда голосуют не только за партию, а и за конкретного человека. А потому есть соблазн "засеять" территорию, чтоб проголосовали за нужных людей.

8. Областные советы и горсоветы крупных городов (более 90 тысяч жителей) избираются по тем же открытым партспискам, что и Верховная Рада.

9. Горсоветы малых городов (менее 90 тысяч) и сельсоветы избираются по мажоритарной системе.

10. Мэры крупных городов выбираются в два тура. Малых городов - в один тур.

Как видим, система достаточно сложная.

Избирателю же останется только не запутаться в бюллетенях нового образца, где, вероятно, будут минимум 420 кандидатов (30 партий с "защищенными девятками" плюс хотя бы 5 кандидатов в региональном списке). Правда, их еще нужно будет напечатать, а с этим могут быть проблемы из-за содержания и возможных размеров.