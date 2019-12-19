В День Святого Николая Владимир Зеленский исполнил желание двоих мальчишек, которые мечтали с ним познакомиться. Он пригласил ребят в Офис президента и позволил им посидеть в его кресле, а также задать вопросы главе Офиса президента Андрею Богдану, премьер-министру Алексею Гончаруку, главе СБУ Ивану Баканову. Об этом Зеленский рассказал на своей странице в соцсети.

Любопытно, что приглашенные ребята узнали в Зеленском не только президента, но и героя нескольких фильмов.

"Родители Артема и Никиты погибли в войне на Донбассе. Как-то дети признались опекунам, мечтающих меня увидеть. А я мечтаю, чтобы желание всех детей Украины осуществлялись. Поэтому сегодня я рассказал, как оно - быть Президентом Украины. И намекнул, что в нашей стране теперь возможно все. Им стоит мечтать и уверенно идти к своей цели без страха", - говорится в сообщении Зеленского.

Артем и Никита поинтересовались у премьера Гончарука, когда в Украине будут хорошие дороги, а у главы СБУ Баканова - когда закончится коррупция. Пространные чиновничьи объяснения Зеленский довольно ловко адаптировал и делал понятными для ребят.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский и выборы в Украине стали самыми популярными запросами в России в 2019 году.

Также мы сообщали, что вслед за Зеленским пошел в рост и рейтинг премьера Гончарука.