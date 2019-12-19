Зеленский и выборы в Украине стали самыми популярными запросами в России в 2019 году
Согласно статистике запросов российских пользователей в "Яндексе", главными событиями этого года стали выборы в Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протесты в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму. Об этом сообщили специалисты "Яндекса".
Как сообщается, среди людей, которыми больше всего интересовались в РФ, лидером оказался президент Украины Владимир Зеленский. С момента его победы россияне активнее начали искать профили его соцсетей, фотографии, биографию, информацию о семье и убеждениях. На второй позиции - японский разработчик компьютерных игр Хидео Кодзима и на третьем месте - экоактивистка Грета Тунберг.
Далее в рейтинге "Яндекс" среди популярных персон:
- актер Хоакин Феникс;
- певица Билли Айлиш;
- актер Али Эрсан Дуру;
- оппозиционерка, незарегистрированный кандидат в Москгордуму Любовь Соболь;
- актер Антон Батыров;
- актриса Александра Никифорова;
- спортсмен Михаил Кокляев.
Также активно в "Яндексе" россияне искали информацию о выборах в Украине (запрос "Выборы в Украине"). В частности, рейтинг кандидатов и проведения дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Но чаще всего пользователи интересовались тем, кто же одержал победу.
В топ-10 событий, которые больше всего интересовали россиян, также вошли:
- пожар в соборе Парижской Богоматери, типичный запрос - "Нотр дам из чего построен";
- митинги и протестное голосование в Москве - "из-за чего митинг в Москве сейчас";
- катастрофа Superjet 100 в Шереметьево - "Шереметьево чп на взлетной полосе";
- ажиотаж вокруг "Зоны 51" - "что такое зона 51 и что там делают";
Скриншот: Яндекс
Ранее сообщалось, что Зеленский оказался единственным политиком в Украине с положительным рейтингом доверия.
Также мы писали, что 37% считает встречу Зеленского в Париже успехом и только 7%.