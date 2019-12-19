Согласно статистике запросов российских пользователей в "Яндексе", главными событиями этого года стали выборы в Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протесты в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму. Об этом сообщили специалисты "Яндекса".

Как сообщается, среди людей, которыми больше всего интересовались в РФ, лидером оказался президент Украины Владимир Зеленский. С момента его победы россияне активнее начали искать профили его соцсетей, фотографии, биографию, информацию о семье и убеждениях. На второй позиции - японский разработчик компьютерных игр Хидео Кодзима и на третьем месте - экоактивистка Грета Тунберг.

Далее в рейтинге "Яндекс" среди популярных персон:

актер Хоакин Феникс;

певица Билли Айлиш;

актер Али Эрсан Дуру;

оппозиционерка, незарегистрированный кандидат в Москгордуму Любовь Соболь;

актер Антон Батыров;

актриса Александра Никифорова;

спортсмен Михаил Кокляев.

Также активно в "Яндексе" россияне искали информацию о выборах в Украине (запрос "Выборы в Украине"). В частности, рейтинг кандидатов и проведения дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Но чаще всего пользователи интересовались тем, кто же одержал победу.

В топ-10 событий, которые больше всего интересовали россиян, также вошли:

пожар в соборе Парижской Богоматери, типичный запрос - "Нотр дам из чего построен";

митинги и протестное голосование в Москве - "из-за чего митинг в Москве сейчас";

катастрофа Superjet 100 в Шереметьево - "Шереметьево чп на взлетной полосе";

ажиотаж вокруг "Зоны 51" - "что такое зона 51 и что там делают";

Скриншот: Яндекс

Ранее сообщалось, что Зеленский оказался единственным политиком в Украине с положительным рейтингом доверия.

Также мы писали, что 37% считает встречу Зеленского в Париже успехом и только 7%.