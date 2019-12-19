В честь дня святого Николая министр социальной политики Украины Юлия Соколовская и премьер-министр Алексей Гончарук посетили несколько детских домов семейного типа. В одном из них главу Кабмина сфотографировали без обуви - в носках. Фото визитов опубликовало в Facebook Министерство соцполитики.

Видимо, хозяева одного из детдомов попросили высоких гостей снять уличную обувь, поэтому Гончарук оказался на снимке в носках.

Фото: Facebook/ MLSP.gov.ua

Правда, на другом снимке премьер предстает обутым в элегантные туфли.

Как сказано в посте с фотографиями, цель визита представителей правительства в детдома - "поздравить семьи и своими глазами увидеть, как живут в них дети".

Гончарук и Соколовская пришли к выводу, что дома такого типа однозначно лучше интернатов, которые никогда не заменят детям семью.

Скриншот: Facebook/ MLSP.gov.ua

Вместе с приемными родителями министры обсудили, как мотивировать семьи брать на воспитание детей и чем помогать развитию семейных форм воспитания. Также Соколовская отметила, что не нужно приемным семьям дарить на праздники банальные конфеты и фрукты. Желающим помочь таким людям лучше узнать потребности приемных семей, детских домов семейного типа и помогать семьям, оказавшимся в кризисных обстоятельствах.

Ранее "Страна" приводила слова Ульяны Супрун о том, что с 2020 года в детдома не будут принимать малышей при живых родителях.

Также мы писали о введении в Украине с лета 2019 года нового порядка государственной поддержки детей-сирот.