В СБУ запретили участницам российской музыкальной группы "Воровайки" въезд на территорию Украины. Об этом передает пресс-центр Службы.

В ведомстве отметили, что решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

"На запросы СМИ. В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", - говорится в сообщении.

В начале декабря российская группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве в феврале 2020 года. По данным СМИ, группа собиралась выступать в неподконтрольном Донецке в октябре 2017 года. Также группа известна песней "Хохлы", в которой есть слова: "Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится... Севастополь славный, колыбель для флота защищали город воины и босота.

Сообщается, что обращение против "Вороваек" подписали депутаты из "Евросолидарности", "Слуги народа", "Батькивщины", "Голоса", группы "За будущее". Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что если в репертуаре "Вороваек" есть антиукраинские песни, то СБУ и Государственная пограничная служба не пропустят участниц группы на территорию Украины.

Как сообщала "Страна", после того как в соцсетях разогнали "зраду" предстоящими гастролями "Вороваек", депутаты из "Европейской солидарности" Порошенко потребовали у СБУ запретить концерты коллектива в Украине.

Также стало известно, что представители концертного Октябрьского дворца в Киеве не подписал договор с группой "Воровайки" после скандала в соцсетях.