Сегодня, 19 декабря, в канун Дня ФСБ, который в России отмечается завтра, в приемной силового ведомства на Лубянке неизвестные открыли стрельбу. Есть погибшие.

Все, что известно о происшествии, мы публикуем в этом материале, он обновляется.

Прямая трансляция с Лубянки:

19:09 Возле здания ФСБ стоят сотрудники спецслужб, со щитом и автоматами наготове. Дула у них направлены в соседнее здание. Окна соседнего в окна соседнего здания светят большими фонарями.

Пока непонятно, есть ли в соседнем здании кто-то или нет. Но операция спецслужб точно еще не закончилась.

Сейчас возле офисе ФСБ на Лубянке. Кадр с прямой трансляции

19:05 Неизвестно, есть ли еще террористы рядом с главным управлением ФСБ. Пока что людей выводят из зданий в районе стрельбы, которые были там заблокированы. Возможно, не исключают второго штурма.

19:04 "Мы пошли в сторону Кузнецкого моста, через дорогу был мужик в чёрном с автоматом. Начал стрелять, убил ДПСника, пошёл дальше. Мы убежали", - рассказывает очевидец.

19:03 ФСБ официально подтвердило, что стрелявших было трое.

18:58 Во время нападения пострадал еще один сотрудник силовых струтур — Константин Однолепков. Он получил пулю в голову, прямо сейчас врачи бьются за его жизнь, пишет канал Mash.

18:55 То есть на данный момент ликвидированы все трое нападавших - двое в здании ФСБ и один, который успел выбежать и забаррикадироваться.

18:53 Еще видео с места стрельбы. Видно, как люди в панике убегают от эпицентра перестрелки.

18:51 Российские телеграм-каналы публикуют момент стрельбы на Лубянке.

18:40 Вот, как было дело, по данным российского телеканала RT. Стрельба началась у приемной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий мост, 23 произошла в 18.10.

Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять.



Нападавшему удалось пробежать около 300 метров: он добежал до конца улицы Кузнецкий мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь. Двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома №2. Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ФСБ и ОМОН. В ходе перестрелки, в 19.15, преступник был убит. Личности убитых устанавливаются.

Российские СМИ публикуют видео, как началась перестрелка. Оно приведены ниже.

Видео стрельбы на Лубянке

Перестрелка на Лубянке

18:41 По предварительным данным, спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт.

Как сообщают российские СМИ, в ходе перестрелки погиб сотрудник ФСО (Федеральной службы охраны), его имя - Илья Фисенко. Ранены: Александр Замчалин и Павел Анисимов.

18:35 В Москве введены план "Сирена". А во всех зданиях и объектах ФСБ объявлен план "Крепость".

Автомобильное движение в районе Лубянской площади перекрыто. Прохожие в панике бегут оттуда. На место происшествия прибыл спецназ СОБР. На подъезде - взрывотехники.

Журналисты, находящиеся на месте событий, пытаются задавать вопросы силовикам, но они не отвечают на вопросы.

18:27 Владимир Путин сейчас находится на концерте. Поздравляет сотрудников ФСБ с их професиональным праздником, который завтра. Об инциденте на Лубянке ему доложено, сообщил Песков.

Оцепление на Лубянке. Фото: Коммерсантъ

Авто МВД на Лубянке. Фото: Reuters

Силовики на Лубянке. Фото: Reuters

18:10 В прямой трансляции с места событий сообщается, что "террористы захватили здание, и сейчас начнется штурм". Подтверждения этой информации нет. Видимо, речь идет о штурме третьего нападавшего.