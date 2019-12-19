19 декабря суд в Киеве отпустил под круглосуточный домашний арест бывшего бойца "Беркута" Александра Маринченко, который проходит по делу о расстрелах на Майдане. Об этом сообщает украинский адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

"Александр Маринченко вышел под круглосуточный домарест! (…) Янишевский, Аброськин, Зинченко - ждем Вас на свободе, парни!" - написал Рыбин.

Скриншот: Facebook/Валентин Рыбин

Таким образом, под арестом остаются еще Сергей Зинченко, Олег Янишевский и Павел Аброськин. Все они были задержаны еще в 2015 году.

Напомним, 16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против этих пяти "беркутовцев". Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во времена Евромайдана.

Ранее в Святошинском районном суде Киева давала показания бывший министр юстиции Елена Лукаш по делу об экс-беркутовцах, которых обвиняют в расстреле 49 человек во время Евромайдана. Она рассказала, что была членом группы по мирному урегулированию кризиса, связанного с событиями на Майдане 2014 года и рассказала о поведении тогдашней оппозиции и о стрелках на Майдане.

Напомним, 27 ноября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего командира харьковского подразделения "Беркут" Виктора Шаповалова.