В Москве в в приемной ФСБ на Лубянке неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

"Прямо сейчас на Лубянке мужчина устроил стрельбу в приемной ФСБ. После злодей выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в здании. Среди сотрудников ФСБ есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении

Также ресурс уточняет, что нападавших было трое. Но отстреливается от правоохранителей один из них. Предположительно, он ведет прицельный огонь из автомата или Сайги.

Сначала телеграм-канал сообщил о двоих погибших, а следом выдал информацию о троих погибших сотрудниках ФСО.

Фото: web.telegram.org

По данным телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти", убиты также и двое из нападавших.

Фото: web.telegram.org

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом задержали водителя, который открыл стрельбу из ружья по полицейским. Фото и Видео.

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