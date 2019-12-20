Гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу, 20 декабря. Сегодня двадцать четвертый день лунного цикла. У него не самая лучшая энергетика, так что лучше перенести важные дела и решения.

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Овен (20.03 - 21.04)

Овнам сегодня советуют завершить дела перед выходными, а также следить за своими словами. Есть риск, что вы дадите обещания, которые не сможете исполнить.

Телец (19.04 - 22.05)

Тельцов ждет вдохновение, заряд бодрости, позитива и куража. Постарайтесь не растратить энергию на пустые рутинные дела. Сосредоточьтесь на важном.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Близнецам лучше не тратиться и заранее обдумать важные вопросы, связанные с тратами, например, куда поехать отдохнуть на зимние праздники и какие суммы вы планируете потратить на новогодние подарки. Пока придержите деньги.

Рак (21.06 - 23.07)

Раков могут сопровождать мелкие неприятности и потери - поломки, неполадки. Сегодня никакого экстрима, крупных вложений. Лучше пока залечь на дно и переждать неблагоприятный день.

Лев (22.07 - 24.08)

Львов ждут новые знания, мудрость, которые они могут получить от кого-то из окружения. День подходит для духовных поисков, религиозных дел.

Дева (22.08 - 24.09)

Девы сегодня будут обеспокоены тем, чем себя занять, ведь энергии будет много, но куда ее направить неясно. Чтобы разобраться, решите, что для вас самое важное - этими делами и займитесь.

Весы (22.09 - 24.10)

Сегодня Весы могут оказаться в одиночестве. Его можно использовать себе во благо, чтобы на время отгородиться от окружающих и набраться энергии. Посвятите отдыху свои выходные.

Скорпион (23.10 - 23.11)

У Скорпионов непростой рабочий день перед выходными. На ваши плечи сегодня может лечь многое, но вы справитесь. Настраивайтесь на выходные.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Стрельцам будет сопутствовать удача в делах, профессиональной сфере. Даже, если им кажется, что сейчас они находятся не там, где хотелось бы, в будущем это может стать ступенькой к любимому делу.

Козерог (21.12 - 21.01)

У Козерогов период неопределенности. У них нет особых планов на выходные и это может вызывать беспокойство. Попробуйте поменьше думать над этим, позвольте себе просто выспаться и побыть пассивным. А затем станет ясно, куда двигаться дальше.

Водолей (20.01 - 19.02)

У Водолеев хороший день для свиданий, переговоров, общения с людьми. Вы будете излучать бездну обаяния и харизмы и собирать комплименты.

Рыбы (18.02 - 21.03)

У Рыб все шансы сегодня стать душой компании. День пройдет позитивно, под знаком хорошего настроения.

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