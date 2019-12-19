Все пять членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и исполняющий обязанности руководителя аппарата этого ведомства перед увольнением выплатили себе по 100-180 тысяч гривен.

Об этом передает "Укринформ" со ссылкой на брифинг и.о. руководителя НАПК Наталью Новак.

"Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь "на социально-экономические нужды". Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен", - отметила она.

По ее словам, из-за этих выплат "средств в бюджете НАПК было недостаточно для того, чтобы можно было до конца года выплатить зарплаты". Вместе с тем она отметила, что выплаты помощи предусмотрены законодательно – и "это, скорее, вопрос этики и морали".

Как сообщала "Страна", заседание комиссии по отбору главы НАПК прошло почти полностью на английском языке. Были получены 32 заявки, 32 пакета документов были представлены в секретариат Кабмина.

Напомним, как быстро граждане Украины должны сообщать в НАПК о валютных счетах детей заграницей.