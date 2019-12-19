Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте 32 миллионов евро, замороженных в Люксембурге на счетах подставного собственника телеканала Прямой Владимира Макеенко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил известный юрист Андрей Портнов.

"Друзья, информирую, что сегодня в рамках инициированного мной уголовного производства, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте 32 миллионов евро, замороженных в Люксембурге на счетах партнера Порошенко по отмыванию средств телеканала Прямой Владимира Макеенко", - говорится в сообщении.

Фото: t.me

Напомним, в середине ноября Андрей Портнов сообщил, что Печерский суд арестовал 32 миллиона евро на Люксембургских счетах подставного собственника телеканала Владимира Макеенко и его офшорных компаний Makwell International SA, Cresendo International LTD и Oltenor Capital в EFG Bank.

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