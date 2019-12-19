Заместитель глава МВД Антон Геращенко заявил, что во время обыска у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко была найдена половина противопехотной мины МОН-50, которая использовалась при подрыве его автомобиля.

"За некоторое время до обыска Антоненко позвонил своему товарищу и попросил его вынести какую-то "зеленую х-ню". Немедленно оперативные сотрудники и следователи провели обыски в возможных местах пребывания этого предмета. Этим предметом оказалась половина настоящей боевой мины МОН-50", – рассказал Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

Как он отметил, именно половина этой советской противопехотной мины использовалась для изготовления самодельного взрывного устройства, которое взорвало машину Шеремета.

По словам Геращенко, сейчас проходит экспертиза изъятой у Антоненко мины. Следствие пытается установить, является ли орудие убийства Шеремета и найденная половина мины частями целой МОН-50.

"Сегодня мы не можем утверждать, имеет ли изъятая половинка мины МОН-50 отношение к делу о взрыве Павла Шеремета, но у нас есть много вопросов, поскольку не каждый гражданин имеет доступ к таким устройствам. Речь идет о боевой мине, а не макете, как пишут некоторые активисты, пытаясь запутать общество", – заявил Геращенко.

Он также отметил, что следствие будет интересовать вопрос, где именно находится вторая половина мины, часть которой изъяли у Антоненко.

Видео: YouTube/Страна.ua

Ранее сообщалось, что фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказывается давать показания.

Напомним, 12 декабря состоялся брифинг с участием руководителей Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции, ГПУ по расследованию дела об убийстве Павла Шеремета. На брифинге присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрения фигурантам по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревает меньшей мере пяти человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Также в субботу, 14 декабря, Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца (до 8 февраля 2020 года) музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, которого следствие подозревает в организации убийства журналиста Павла Шеремета.