Сегодня, 19 декабря, состоялась пресс-конференция Путина, она продолжалась около 4,5 часов.

После завершения мероприятия главным поисковым запросом в Рунете по теме конференции стал средний палец Путина. Точнее, что президент России якобы показал его журналистам в ходе ответа на один из вопросов.

"Страна" разобралась, о чем идет речь.

На пресс-конференции у Путина спросили, как он относится к тому, что, возможно, стоило бы сдать Ленинград немцам, чтобы избежать миллионных жертв.

Президент РФ ответил эмоционально: "Когда я слышу подобные рассуждения о том, что вот, мол, надо было сдать Ленинград... Вы придурки?! Вас бы никого не было сейчас, кто так рассуждает. Вот о чем речь надо вести".

При этом Путин активно жестикулировал и зрителям показалось, что он показал средний палец или, как еще говорят, фак.

Как видно на видео ниже, средний палец действительно выделился на долю секунды на словах "вы придурки?" Однако Путин его не показывал журналистам.

Владимир Путин: «Когда я слышу: «Может, хорошо было бы Ленинград сдать» и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чём речь!» pic.twitter.com/n2bNRvOY9x — RT на русском (@RT_russian) 19 декабря 2019 г.

На пресс-конференции прозвучали вопросы об Украине, минских соглашениях, оценках Путиным нормандской встречи, Владимире Зеленском, газовых соглашениях, Донбассе, украинской идентичности, украинцах в России, поддержке Украины американцами, взаимоотношениях Киева с МВФ.

Ответы на эти и все остальные ключевые вопросы читайте в нашей хронике событий, там же приведена полная версия пресс-конференции в формате видео.

Помимо этого, Владимир Путин прокомментировал бизнес его дочерей - Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой.