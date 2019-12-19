18 декабря в Киеве максимальная температура воздуха превысила 15 градусов. Подобное явление зарегистрировано впервые за 139 лет наблюдений, сообщается на сайте Центральной геофизической лаборатории им. Срезневского.

"18 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +15,2° С, что на 3,7° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. Это максимальное значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений", - говорится в сообщении.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 18 декабря достигла + 8,2 °С, что на 2,4 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1937 года.

Уточняется, что по климатической норме, такое значение соответствует температуре 16 октября.

Также ночь на день Святого Николая, 19 декабря, в Киеве оказалась самой теплой из декабрьских с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 5,8 °С, что на 3,0 °С выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015.

Ранее "Страна" писала о том, что ноябрь установил пять температурных рекордов в Киеве.

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