Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции рассказал, кто был автором украинской идентичности.

Отвечая на вопрос журналиста, как он оценивает международные отношения сейчас, Путин заявил, что эта тема в России относится к разряду наиболее важных.

"Мы говорили о тяжелых событиях конца 90-х - начала 2000-х годов, на территории страны была гражданская война. Не только на Кавказе, но в других регионах сохранилось в памяти выселение, когда их вывозили в вагонах для скота куда-нибудь в степи Казахстана. И сколько человек по дороге умирало. Никто этого не забыл...", - заявил президент.

"Вот у нас споры с Украиной идут. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий, известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе", - продолжил он.

По его словам, были и другие польские исследования, в которых заявлялось, что украинцы являются потомками кочевых народов.

"Потом отдельно были и другие польские исследования, которые даже вычеркнули украинцев из числа славян. Они полагали, что украинцы - потомки кочевых народов, но это все ерунда полная. А мы должны знать истину. И понимать, что на каком-то этапе произошли элементы реальной идентичности, мы должны относиться к этому с уважением. Мы делали и будем это делать", - завершил Путин.

Граф Станислав Потоцкий. Фото: wikipedia.org

Напомним, граф Станислав Потоцкий был известным военным и политическим деятелем, магнатом и меценатом Речи Посполитой и Российской Империи в XVIII веке. Владел обширными имениями на территории современной Украины, включавших Умань и Тульчин. Основал парк Софиевка в Умани, названного именем его жены Софии.

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