Экс-президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован с воспалением легких, но уже идет на поправку. Об этом он сказал в эфире радиостанции НСН, передает российское издание "Коммерсантъ".

Михаил Горбачев. Фото: wikipedia.org

"Я сейчас нахожусь в клинике. У меня сейчас воспаление легких",— сказал господин Горбачев. Отметим, что в этом году он отметил 88-летие.

В 2016-м Горбачеву поставили кардиостимулятор, он несколько дней пробыл в больнице. В том же году он по состоянию здоровья отказался лететь на международную конференцию в Прагу.

Пятый генсек ЦК КПСС и единственный в истории СССР президент был у власти с 1985 года до его распада в 1991-м.

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