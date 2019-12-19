Израиль раскритиковал возвращение в МИД Украины консула Василия Марущинца, ранее уволенного после антисемитских заявлений. Об этом говорится в письме посла Израиля в Украине Йоэля Лиона.

По его словам, Израиль не понимает решение апелляционного суда о восстановлении украинского дипломата, известного своими антисемитскими высказываниями.

"Однако мы поддерживаем решение Министерства иностранных дел Украины обжаловать это решение. Мы надеемся, что Верховный суд увидит истинное лицо этого опасного человека", - сообщил посол.

Он призвал украинских чиновников создать инструмент для более эффективной борьбы с антисемитизмом.

В свою очередь сам Марущак лайкнул комментарии в Facebook под новостью о реакции Израиля, в которых говорится, что представители МИДа Израиля - это "гавкающие собаки".

На это обратил внимание церковный публицист Александр Вознесенский.

"Восстановленный на дипломатической службе антисемит и фашист Марущинец лайкает комментарии, где говорится, что представители МИДа Израиля - это "лающие собаки, которые еще не уничтожили всех украинцев". Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine это про вас. Міністерство закордонних справ України вы можете прокомментировать действия вашего восстановленного сотрудника Марущинца?" - написал Александр Вознесенский.

Он приложил скрин, где Марущинец лайкнул комментарий под ссылкой о том, что Израиль раскритиковал возвращение скандального консула в МИД Украины. "Раз собаки гавкают, значит еще не уничтожили украинцев" - говорилось в нем.

Понравился и комментарий его знакомой: "Сейчас каждый вменяемый человек во всем мире является антисемитом. Этим гордиться нужно".

"В комментариях милая дамочка Людмила Мошон пишет, зная что Марущинца обвиняют в антисемитизме: "Сейчас каждый вменяемый человек во всем мире является антисемитом. Этим гордиться нужно". Марущинцу так понравился этот комментарий, что он тут же его пролайкал сразу с обоих своих аккаунтов. То есть человек даже сейчас, в период судебных разбирательств(!), не скрывает, что является антисемитом и поддерживает антисемитизм" - написал Александр Вознесенский.

Ранее МИД уволил консула Марущинца из-за его антисемитских заявлений, которые он не стесняясь размещал на своей странице в Facebook. Среди записей Марущинца, который работал в генконсульстве Украины в Гамбурге, можно было увидеть такие антисемитские посты: "Ж@ды огласили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж@дов", "Бабий Яр. Не ж@дов в 1941 году, а украинцев 1918-1941 тут убито", "Ж@ды – говно".

Вскоре Марущинец потребовал через суд восстановить его в должности. Апелляционный суд восстановил его в должности.