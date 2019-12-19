Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин прямо не признал его предполагаемых дочерей Екатерину Тихонову и Марию Воронцову своими детьми, зато показал глубокую осведомленность об их бизнесе.

Вопрос от русской службы ВВС, журналистка стояла с планом "Семья":

"Четыре года назад, когда мои коллеги спрашивали вас о родстве с вашей младшей дочерью Катериной Тихоновой, вы сказали, цитата: ваши дети не занимаются политикой, бизнесом. С тех пор ситуация, как минимум, изменилась. Фонд Иннопрактика, директором которого является Катерина Тихонова и учредителем которого является МГУ, за прошлой год заработал полмиллиарда рублей. Компания "Намеко", доля в которой есть у вашей старшей дочери, Марии Воронцовой, на деньги компании "Согаз" строит одну из крупнейших клиник в Ленинградской области. Этим двум женщинам помогают чиновники, ваши старые друзья. Этих двух женщин стали часто показывать по телевизору. Это такой секрет Полишинеля. Когда вы признаете, что это ваши дочери?"

Ответ Путина: "Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, вторую. Вы же не все рассказали, наверное. Умопянули их личные доли. Но вы же не все сказали, наверное. Вы обозначили факт, но этого недостойно. Вы покопайтесь и вы поймете, что это за бизнес, и есть ли он вообще".

Он продолжил: "Вопрос с Иннопрактикой фигурирует давно. Это инициатива ректора МГУ. Насколько я себе это представляю, а я - председатель попечительского совета МГУ, связано это с желанием - законным и правильным - сочетать возможности науки и образования с реальными потребностями производителей и выгодополучателями в российской экономике. Мы часто закупаем то, что можем производить сами. Вопрос в соединении того, что мы можем генерировать сами, и в том, что нужно нашим предприятиям. В этом весь смысл создания Иннопрактики. А в МГУ много талантливых людей, которые могут предложить свои изобретения. И дай бог им успехом, чтобы они добились зримых, желаемых нами результатов".

"Что касается медицины, все, что на сегодня составляет их так называемый капитал, приближается к нулю. Но это очень интересное направление, связанное с применением высоких технологий в медицине. Имею ввиду, что у нас убыль населения 260 тысяч за этот год, это неприемлемые для нас цифры. Все, что связано со снижением смертности и развитием медицины, является одним из приоритетов в Российской Федерации, и эту работу надо только поприветствовать", - завершил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин допустил, что Россию после него возглавит женщина.

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