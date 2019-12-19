В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что власти Украины должна отказаться от попыток решить конфликт на Донбассе "силовыми методами". Отвечая на соответствующий вопрос об "ЛДНР" он также вспомнил популярную поговорку: "Донбасс порожняк не гонит".

"Известная фраза - "Донбасс порожняк не гонит". Она, конечно, такая хулиганская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить проблему какими бы то ни было силовыми решениями", - сказал Путин. Он также заявил, что реальная проблема - это отсутствие желания решать проблемы в тесной связи с людьми. Для решения вопроса президент России призвал к диалогу.

"Донбасс порожняк не гонит" - это распространенная на Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов ХХ века. Буквально это означает, что из Донбасса вагоны без угля (порожняк) не приходят.

Как сообщала "Страна", также он сообщил, что Порошенко настаивал на подписях экс-глав "ЛНР" и "ДНР" Игоря Плотницкого и Александра Захарченко под Минскими соглашениями.

Не обошел он вниманием и вопрос про тяжелые вооружения на Донбассе. и усомнился в наличии реальной помощи США для Украины.