Вслед за Киевом, где активисты перекрыли Крещатик, протестуя против земельной реформы, митинги на дорогах проходят в семи областях. Об этом сообщает Укравтодор.

В Запорожской области фермеры перекрыли движение автотранспорта на автодороге Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, км 339+000 и 384+000.

В Винницкой области аграрии перекрыли движение на автомагистрали Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знамянка, км 404+460. Протестующие пропускают технику спецназначения и автобусы.

В Черкасской области фермеры перекрыли движение на автодороге Киев – Одесса, км 143+950. Около 120 человек полностью перекрывают движение в обоих направлениях примерно на 5-10 минут. Затем пропускают транспорт. Потом снова перекрывают.

В Ровенской области на автодороге Киев – Чоп, км. 290+000 проходит акция протеста аграриев, по пешеходному переходу периодически двигаются граждане, представители Всеукраинской аграрной рады. Пробок нет. Автомобили периодически пропускают.

В Полтавской области на трассе Киев-Харьков-Должанський, км. 260+000 акция протеста, протестующие перекрыли движение транспорта путем движения по пешеходному переходу. На месте происшествия работает Национальная полиция.

В Черниговской области на дороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, км 98+100 с.Копти аграрии перекрыли движение путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Периодически пропускают т/с через 5-10 мин.

В Одесской области на трассе Киев – Одесса, км 318+000 проходит акция протеста аграриев.

На всех автодорогах митингующие перекрывают дорогу путем постоянного движения по пешеходному переходу.

Напомним, что Аграрный комитет Рады проводит заседание по земельной реформе.

Также мы писали о том, что в Нацкорпусе протестующего, бьющего полицейского ногой, назвали фермером.