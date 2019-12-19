24 декабря на сцене Октябрьского дворца пройдет музыкальный спектакль "Серенада Солнечной долины", в котором играет звездный состав: Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Алексей Вертинский, Владимир

Горянский, Мирослава Филиппович, Александр Меламуд, Ксения Вертинская и Алиса Диалло.

Это романтическая комедия о нестабильности людей искусства, которую срежиссировал Семен Горов.

Фрагмент спектакля "Серенада солнечной долины"

В спектакле оригинальное музыкальное сопровождение: джаз-бэнд имени Джульетты Капулетти под управлением Андрея Соловьева исполняет партии знаменитого оркестра Гленна Миллера. К слову, в 40-х годах саундтрек стал настолько популярным, что одна из песен была распродана первым в истории "золотым диском". "Серенада солнечной долины" - блестящий голливудский сюжет, который ни на минуту не даст вам отвлечься от происходящего на сцене.

История разворачивается на склонах горнолыжного курорта "Солнечная долина" и повествует о любовном треугольнике между молодым музыкантом, знаменитой певицей и беженцем из Норвегии. Неожиданная влюбленность и свежий горный воздух сводят с ума молодых людей, и они с головой бросаются в омут чувств, не думая о последствиях.

Зрителей удивят нестандартные декорации и яркие костюмы. Во время пьесы вы не раз удивитесь находкам художника по костюмам Любавы Сокол и творческих решений хореографа Владимира Шпудейко.

Фрагмент спектакля "Серенада солнечной долины"

Билеты можно купить на сайтах Parter.ua, Concert.ua, Kontramarka.ua.

"Страна" уже писала, что антрепризный театр Меламуда показал скандальный спектакль "Дракон" о темной стороне человека.