От небывалого тепла в Украине пострадали коты - синоптик
В ближайшие дни в Украине немного похолодает, но через сутки погода снова порадует теплом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Фото: Facebook/Наталка Діденко
"Николай пришел в Украину с чириканием птиц и мяуканьем кошек, несколько дезориентированых мартовским теплом", - написала синоптик.
По ее словам, 20 декабря в Украине ожидается небольшое и временное похолодание. В течение дня ожидается +2...+7 градусов, на юге и западе будет теплее, +5...+10 градусов.
Также в Украине снова повсеместно будет преобладать сухая погода - антициклон. В западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер.
Завтра в Киеве также будет прохладно, днем до +5 градусов, без осадков. 21-22 декабря в Украине снова начнет теплеть, а 23-24 декабря пройдут дожди.
Скриншот: Facebook/Наталка Діденко
Ранее сообщалось, что весенняя погода в декабре взбодрила крупных копытных возле Чернобыля, и они охотно попозировали фотографам.
Также мы писали, что синоптик предупредила о потеплении до +13 на Святого Николая.