В ближайшие дни в Украине немного похолодает, но через сутки погода снова порадует теплом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

"Николай пришел в Украину с чириканием птиц и мяуканьем кошек, несколько дезориентированых мартовским теплом", - написала синоптик.

По ее словам, 20 декабря в Украине ожидается небольшое и временное похолодание. В течение дня ожидается +2...+7 градусов, на юге и западе будет теплее, +5...+10 градусов.

Также в Украине снова повсеместно будет преобладать сухая погода - антициклон. В западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер.

Завтра в Киеве также будет прохладно, днем до +5 градусов, без осадков. 21-22 декабря в Украине снова начнет теплеть, а 23-24 декабря пройдут дожди.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее сообщалось, что весенняя погода в декабре взбодрила крупных копытных возле Чернобыля, и они охотно попозировали фотографам.

Также мы писали, что синоптик предупредила о потеплении до +13 на Святого Николая.