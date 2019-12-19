В четверг, 19 декабря, на пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос, видит ли он на должности президента России представительницу прекрасного пола.

"С точки зрения возможностей управления и ответственности эти требования (к президенту - Ред.) не должны отличаться по гендерным признакам: это честность, порядочность и так далее. Но женщины привносят в политику женское начало, меньше агрессии, мне кажется. Без сомнения, это будет востребовано", - отметил он.

Как сообщала "Страна", Президент России прокомментировал возможность проведения Нормандской встречи в апреле, а также неоднократно касался темы происходящего в Украине и вокруг.

В частности, Владимир Путин выразил сомнения в реальной помощи Украине со стороны США, а также выразил надежду на заключения договора по газу.