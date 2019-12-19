Избирательный кодекс, принятый сегодня с учетом предложений президента Владимира Зеленского, привносит ряд новшеств в избирательную систему.

Документ, опубликованный на сайте Рады, вводит в Украине пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Украинцы будут голосовать как за партию, так и за конкретного кандидата в списке политсилы.

Кодекс отменяет голосование за парламентариев по одномандатным округам. Партии будут предлагать общегосударственный список кандидатов. Первая девятка останется в нем, а остальных распределят по региональным спискам, в которых должно быть от пяти до 17 человек.

Избирательные округа остались прежними – это области Украины. При этом Киев разделят на два округа – левый и правый берега, а к последнему присоединится еще и заграничный округ. Также делиться будет и Днепропетровская область – на Днепропетровский и Криворожский округа. При этом Херсонскую область, Крым и Севастополь объединят в Южный округ.

В то же время из кодекса убрали возможность снять кандидата с предвыборной гонки после того, как правоохранители отправили информацию о нем в Центральную избирательную комиссию по факту нарушения закона.

Кроме этого, при формировании партийных списков полтисилы отныне должен соблюдаться гендерный баланс: в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух человек каждого пола.

Напомним, что из избирательного кодекса исключили возможность снятие кандидатов с выборов письмом СБУ.

Также "Страна" писала о том, как в Раде хотели протянуть закон с правом СБУ не пускать на выборы кандидатов и почему это пока не получилось.