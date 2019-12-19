Более сотни представителей Национального корпуса перекрыли проезжую часть улицы Крещатик возле ЦУМа из-за открытия рынка земли. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Протестующие держат государственные флаги и флаги Нацкорпуса. Также они держат плакаты с лозунгами: "Руки прочь от государственных земель!", "Земля - Божий дар, а не товар" ,"Нет - уничтожению села", "Продадим землю - потеряем будущее", "Землю - фермерам, а не олигархам".

Фото: Страна.ua

Митингующие пропускают только общественный транспорт, на месте работает полиция диалога. Кстати, в полиции "Стране" рассказали, что участники подаали заявление в КГГА и эта акция санкционирована властями.

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" разбиралась, как и почему под Радой подрались полиция и националисты два дня назад.

Также мы писали о том, что в Нацкорпусе протестующего, бьющего полицейского ногой во время протестов, назвали фермером.