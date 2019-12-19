В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) готовят подозрения некоторым бывшим народным депутатам Украины и вероятно, также действующим, по подозрению в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве.

Об этом сообщил источник в НАБУ, передают Украинские новости.

"Дальше будут и другие подозреваемые", - сказал он. По его словам, подозрения готовятся ряду экс-депутатов и, вероятно, также действующим депутатам парламента.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили экс-народным депутатам Дмитрию Колесникову о подозрении в причинении ущерба государству на 16 млн гривен, а также Руслану Сольвару о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве.

Кроме того, НАБУ сообщило бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине о подозрении в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Государственным бюро расследований (ГБР).

Также в октябре НАБУ вручило два подозрения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации.

Мы разбирались, как депутаты отменили свою неприкосновенность так, чтоб ее де-факто оставить.

Как сообщала "Страна", по данным журналистов, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") арендовал квартиру у своей тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним.

Позднее был опубликован документ, согласно которому нардеп вернул выплаченные ему 39,6 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в сентябре-октябре.