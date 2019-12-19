Уроженец Чечни Юсуп Абуев, которого называют организатором покушения на Вячеслава Соболева в центре Киева, заявляет, что непричастен к этому преступлению.

Об этом говорится в Facebook на аккануте "Азраил Гихинский", который, судя по всему, ведет Абуев. В опубликованном посте он заявляет, что знаком с киллером Андреем Лаврегой и называет его "боевым побратимом". Подтвердив информацию "Страны" о своем донбасском прошлом.

Однако к делу Соболева отношения не имеет, поскольку его уже месяц нет на территории Украины. Отметим, что чеченец объявлен в розыск с 19 ноября.

Приводим полностью пост Абуева.

"История демонизации моей личности. Часть 1

Все началось 13 ноября, когда ко мне домой завалился спецназ в попытках найти оружие, наркотики и тд. (Конечно же найти им нечего так и не удалось).

Меня обвинили в ряде преступлений, не имея на это оснований и тем более доказательств. За весь прошедший месяц моим адвокатам так и не удалось найти ни одного объяснения действий полиции.

Казалось бы, куда хуже.

История демонизации моей личности. Часть 2

Общество в наше время готово поверить кому угодно, даже аферистам, барсеточникам и всяким зашкваренным бывшим депутатам, которые ради хайпа готовы на все, чтобы привлечь к себе внимание.

Совсем недавно интернет пылал новостью об убийстве ребенка, исполнителем которого подозревают моего боевого побратима.

Сегодня мне стало известно, что в организации этого преступления подозревают меня, что очень удобно, потому что уже больше месяца я не нахожусь на территории Украины и являюсь гражданином страны агрессора, а так же читайте "часть 1" :)

Мне не свойственно оправдываться и кому то что то доказывать, но все зашло слишком далеко.

Если бы у меня был вопрос к человеку, я бы решал его лично.

Я не организовывал покушение на Соболева. Впервые я узнал о его существовании из новостей.

Готов пройти полиграф".

В Facebook у Абуева есть фото в униформе и с оружием.

На Вячеслава Соболева, депутата Киевского облсовета, покушались 1 декабря. Однако убийца промахнулся и попал в 3-летнего сына Соболева. Ребенок погиб.

Выяснилось, что киллеров было двое - и оба из бывшего ДУК "Правый сектор" (батальон "Аратта"). Непосредственно курок спускал снайпер Андрей Лаврега.