При появлении финансовых затруднений перед рядовым украинцем возникает сложный вопрос: в каком кредитном учреждении получить выгодный денежный займ. Сложность данного вопроса заключается в большом количестве финансовых организаций, которые предоставляют услуги кредитования.

При виборе компании для получения кредита следует учитывать следующие критерии: репутация кредитного учреждения, условия предоставления финансовой ссуды, стоимость услуг и их доступность. Одним из лидеров микрокредитования на сегодняшний день является компания CreditPlus. Преимущества этой компании позволяют ежемесячно привлекать около 70 тысяч клиентов.

Опыт работы на рынке кредитования и доверие клиентов. Статистические данные говорят о доверии к компании со стороны потребителей: количество клиентов CreditPlus насчитывает более 450 тысяч, а сумма взятых займов превысила 3,9 млрд. грн.

Возможность экономии на процентах и ​​выгодные условия кредитования. Работа компании побудовали таким образом, чтобы помочь заемщику преодолеть финансовые трудности. Этому способствуют выгодные условия кредитования, возможность отсрочить погашение займа, если вовремя вернуть деньги не получается, возможность получить существенную скидку.

Преимущества онлайн-кредитования

Онлайн-сервисы по выдаче кредитов имеют значительные преимущества перед банками: лояльное отношение к клиентам, скорость в принятии решения и перечислении денежных средств на карту. Некоторые ограничения для заемщиков не актуальны при микрокредитовании. Например, получить кредит онлайн на карту в компании CreditPlus значительно проще чем в банке.

Необходимо предоставить только паспорт гражданина Украины и ИНН.

Можно оформить кредит без посторонней помощи.

Доступ к получению займа получают те, кто достиг совершеннолетия, независимо от наличия всех требований и справок.

Огромным бонусом обслуживания в компании Кредит Плюс есть лояльное отношение к клиентам. При кредитовании в банке вам необходимо предоставить справку о постоянном месте работы и сумме доходов, иметь идеальную кредитную историю. Онлайн-кредитование не предусматривает таких бюрократических преград и взять кредит смогут клиенты без официального трудоустройства, с неидеальной кредитной историей.

CreditPlus выдает денежные займы на карту через онлайн-сервис. Для получения кредита достаточно зайти на сайт и оставить заявку. Ответ заемщику поступит через несколько минут. После подписания клиентом электронного договора необходима сумма мгновенно перечисляется на карту заемщика.

На примере CreditPlus стоит выделить 5 причин, по которым выгодно кредитоваться на онлайн-сервисах: