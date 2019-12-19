В среду, 18 декабря, пофильный Комитет Верховной Рады проголосовал о переименовании села во Львовской области, жители которого хотели вернуть ему старое название. Об этом сообщил Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Вчера в Раде я стал невольным свидетелем волнующей дискуссии", - написал Дубилет.

По его словам, депутаты пригласили его на заседания комитета для обсуждения сокращение в районных госадминистрациях.

"Перед моим вопросом заслушивался вопрос переименования села во Львовской области. Предлагалось село Мармузовичи переименовать в Андреевку. Из села на слушания комитета приехало несколько человек", - рассказал Министр.

Как сообщил министр, в 2016 году Институт национальной памяти переименовал село Андреевка в Мармузовичи в рамках закона о декоммунизации. По данным Института, Андреевка была названа в честь коммуниста Андреева.

Жители села с таким решением были не согласны, провели собрание и единогласно решили, что нужно переименовать населенный пункт назад - они хотят назвать село в честь Андрея Первозванного.

"К микрофону пригласили представителя греко-католической церкви в красивом церковном облачении, который рассказал об особом отношении села к этому святому. Представители села, стояли рядом со мной, активно выражали свое согласие. Все шло гладко. Затем слово взял представитель Института и сказал, что переименовывать обратно, не изменив ни одной буквы, нельзя по закону. После него слово взял депутат сказал, что это может создать опасный прецедент. Представители села заметно разволновались", - рассказал он.

Министр сообщил, что после этого комитет начал голосования.

"И вот... Почти единогласно депутаты проголосовали за переименование! Представители села радостно подскочили и начали благодарить депутатов. Одна женщина, как мне показалось, чуть не расплакалась. "Приезжайте к нам в гости!" - восклицали они возбужденно. "Обязательно приедем!", - весело отвечали депутаты", - написал Дубилет.

Скриншот: Facebook/Дмитро Дубілет

Напомним, вчера бывший глава Украинского института национальной памяти, а ныне нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович заявил, что ему стыдно за его земляков галичан, которые своим желанием переименовать село могут запустить процесс рекоммунизации.

По его словам, этим поступком под угрозу ставится его любимое детище - декоммунизация. "Завтра кто-то захочет снова Днепр переименовать в Днепропетровск - в честь апостола Петра", - предрек бывший главный в стране по национальной памяти.

Ранее сообщалось, что посольство Украины возмутилось отменой переименования улицы в Перемышле в честь греко-католического епископа.

Также мы писали, что Киевсовет переименовал проспект имени космонавта Комарова в честь покойного главы УГКЦ Гузара.