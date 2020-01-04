Французское издание Facta.Media опубликовало свою версию десятки политиков, которые благодаря своему влиянию могут приблизить завершение конфликта на Донбассе. Мы публикуем перевод этой статьи.

Как отмечает издание, вооруженный конфликт в Украине длится уже 5,5 лет – почти столько же, сколько Вторая мировая война.

Группировки, захватившие крупные промышленные центры Донецк и Луганск, создали в этом промышленном регионе Украины самопровозглашенные республики. Руководство "ЛНР" и "ДНР" утверждает, что Донбасс не согласен с результатами революции, произошедшей в Украине в феврале 2014 года. В их поддержку выступила Россия, называющая события 2014 года в Киеве государственным переворотом.

Как пишет издание, Запад не видит в событиях 2014 года признаков госпереворота и выступает с поддержкой реформ в Украине, призванных в конечном итоге привести эту страну Восточной Европы в Евросоюз. Однако конфликт на Донбассе тормозит развитие Украины: Киев вынужден тратить огромные средства на армию, практически ежедневно на востоке страны гибнут люди, Киев и Москва находятся в глубокой конфронтации, что бьет по экономическим интересам Украины.

Европа, встав на сторону Украины в этом конфликте, наложила на Россию санкции. Они наносят ущерб не только экономике России, но и Евросоюзу. Поэтому лидеры Франции и Германии все эти годы пытаются примирить Киев, Москву, Донецк и Луганск, чтобы остановить кровопролитный конфликт. Был создан "нормандский формат" лидеров четырех стран. Однако пока все эти попытки не дают ощутимого результата.

2019 год, возможно, стал переломным с точки зрения перспектив разрешения конфликта на Донбассе. В Украине после двух выборов полностью сменилась власть – страна выбрала президентом молодого Владимира Зеленского, который обозначил достижение мира в стране как главную задачу своей каденции.

В конце 2018 года в Донецке и Луганске также сменилось руководство: вместо радикально настроенных лидеров непризнанных образований к власти пришли более умеренные Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая долгое время была главным миротворцем, заявила, что вскоре уйдет с поста. Президент Франции Эммануэль Макрон изменил риторику на более примиряющую по отношению к России и готов идти на уступки ради мира в Украине. Кроме того, в Евросоюзе сменился глава внешней дипломатии, а ОБСЕ назначила нового спецпредставителя в Украине.

"Мы поговорили со многими международными обозревателями и политическими экспертами о судьбе Украины и Донбасса. Большинство наших собеседников верит в то, что на сегодня значительно больше шансов на прекращение войны в Украине. Отчасти это связано с новыми политическими реалиями, отчасти – с новыми людьми, которые будут заниматься этой проблемой. Поэтому мы решили обозначить тех, кто имеет влияние для того, чтобы способствовать прекращению конфликта в Украине", - пишет издание.

1. Президент России Владимир Путин

Москва изначально вмешалась в конфликт на Донбассе, оказав дипломатическую и материальную поддержку "республикам". Фактически Россия стала представителем непризнанных республик на мировой арене. Именно фактор России не дает Киеву шанса решить конфликт силовым путем. Путин наравне с лидерами Германии и Франции скрепил своей подписью Минские соглашения, которые должны были положить конец войне. Предыдущий президент Украины Петр Порошенко в конце своей каденции признал: ключи к миру на Донбассе лежат не в Киеве, а в Москве. Пожалуй, это правда.

Сейчас Владимир Путин в выигрышной позиции, поскольку на любых переговорах ему ничего не нужно изобретать, а только напоминать Киеву о минских соглашениях и очередности шагов, которые там прописаны. Сейчас мяч на стороне Украины, поскольку для дальнейшего продвижения мирного процесса власти в Киеве должны изменить законодательство, в котором прописать для бунтующего региона гарантии безопасности и особый статус самоуправления. А поскольку Киев пока не готов этого сделать, процесс застопорился, о чем Путин прямо заявил по итогам встречи в Париже 9 декабря.

Путин в последнее время занял жесткую позицию по защите русскоязычного населения Украины. Так, складывается впечатление, что Путин готов вмешиваться во внутренние дела Украины самым радикальным образом, если продолжится притеснение властью и национал-радикальными силами русского языка и русскоязычного населения, в частности закрытие русскоязычных школ, дискриминация русскоязычных СМИ и Украинской православной церкви, которая традиционно выступает за более тесные связи с РПЦ.

Очевидно, что Путин не пойдет на изменение минских соглашений, поэтому Зеленскому придется выполнять то, что было подписано Петром Порошенко в 2015 году. Понимая это, Франк-Вальтер Штайнмайер предложил свою формулу очередности шагов, которые приведут к миру на Донбассе. И сейчас, кажется, в Москве, Париже и Берлине не видят альтернативы "формуле Штайнмайера".

По словам Путина, Минские соглашения непризнанные "республики" подписали исключительно после убеждения со стороны РФ. Они были согласованы с Донбассом, и "никакие другие законы, не согласованные с "ЛНР" и "ДНР", работать не будут, они заведут ситуацию только в тупик". Путин не раз говорил, что если в зону разведения зайдут украинские Нацгвардия и Нацполиция, то "ничего хорошего не получится, потому что тут же будет зеркальный ответ". Кажется, уже все понимают, что мир возможен только на условиях минских соглашений.

Именно поэтому Владимир Путин – главный человек, от которого зависит мир на Донбассе.

2. Президент Украины Владимир Зеленский

Если ключ от мира на Донбассе лежит в Москве, то именно от украинского лидера в первую очередь зависит то, сможет ли Украина взять этот ключ и воспользоваться им ради достижения мира. Владимир Зеленский – известнейшая личность в Украине. Телеведущий и актер, который высмеивал политиков, в 41 год неожиданно для всех стал президентом, получив рекордную поддержку на выборах – более 73% голосов избирателей.

Во время президентской кампании Зеленский ставил главной задачей закончить конфликт на Донбассе. Впрочем, пока что его достижения на этом поприще весьма скромны. С одной стороны, Зеленский договорился с Москвой об обмене удерживаемыми лицами, что позволило таким людям, как Олег Сенцов, выйти из российской тюрьмы. Кроме того, Россия вернула Украине корабли, задержанные в ходе инцидента около Керченского пролива в конце 2018 года.

Также Киев, Донецк и Луганск провели большой обмен удерживаемыми лицами в конце декабря. С двух сторон было освобождено более 200 человек. Казалось бы, двери к примирению открылись, но вот в политической плоскости никаких серьезных подвижек не наблюдается.

Дело в том, что Зеленский не согласен с текстом минских соглашений.

"Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно минскому соглашению, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей", - говорит украинский лидер.

Киев настаивает, что местные выборы в оккупированных районах можно проводить только по украинскому законодательству после деоккупации. Но это уже пересмотр соглашений. А как было сказано выше, ни Россия, ни Донецк с Луганском на это не пойдут. В таком формате это тупик.

В Украине говорят, что Зеленский был вынужден считаться с националистами, которые массово вышли на улицы с требованиями не идти на уступки России. Кроме того, уличные протесты поддержали предыдущий президент и его политическая партия. На встрече "нормандской четверки" в Париже Зеленский напоминал в своей риторике предшественника Петра Порошенко, а противоречия Киева и Москвы так и остались нерешенными. Однако в Париже и Берлине надеются, что Киев при новой власти станет более сговорчивым, что вынудит и хозяина Кремля идти на уступки.

Не на руку Зеленскому играет время. С каждым днем его рейтинг падает на фоне тяжелого экономического положения в стране и явных промахов новой власти в финансовой и социальной сферах. Новый президент не смог выполнить свои обещания относительно коммунальных тарифов, языкового вопроса, коррупции. Сейчас его рейтинг с 73% скатился к менее 50%. Если с высоким уровнем поддержки Зеленский мог идти на любые шаги в отношении Донбасса, то сейчас сопротивление его политике будет только расти, что уменьшает шансы на примирение Киева и "ЛДНР".

3. Президент Франции Эммануэль Макрон

Эммануэлю Макрону в нагрузку ко всем внутренним проблемам досталась роль миротворца по Донбассу. Впрочем, от разрешения конфликта в далекой Украине зависит и благополучие Франции, поскольку санкции против России вредят экономике Евросоюза. На фоне скорого ухода Ангелы Меркель со своего поста Макрон остался главным европейским переговорщиком в конфликте Киева и Москвы. И французский президент взял инициативу в свои руки, изменив политику по отношению к России.

Украина сейчас – не главная проблема Европы. Именно такой посыл следует из риторики Макрона. Ядерные амбиции Ирана, Ближний Восток, распри между Брюсселем и Вашингтоном – у объединенной Европы сейчас непростые времена. Брюссель теряет влияние. Поэтому глава Елисейского дворца заинтересован в построении для Европы "новой архитектуры доверия" с РФ, однако для начала ему потребуется убедить в этом своих европейских партнеров, в частности румын, поляков и прибалтов, которые отказываются верить в какие-либо перспективы, но в то же время заинтересованы в них.

"Отдаление России от Европы является глубокой стратегической ошибкой, потому что мы либо подтолкнем Россию к изоляции, которая усиливает напряжение, либо к альянсам с другими великими державами, такими как Китай, — сказал президент Франции на встрече с послами своей страны в августе. — Европейский континент никогда не будет стабилен и безопасен, если мы не урегулируем и не проясним наши отношения с Россией".

Но почему Макрон делает такой разворот? Он сам же дал ответ, заявив, что эпоха гегемонии Запада подходит к концу. "Обстоятельства меняются. Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии… Мы знаем, что цивилизации исчезали. Европа исчезнет. А мир будет организован вокруг двух больших полюсов – США и Китая, и у нас будет выбор между двумя господствующими силами", - говорит французский лидер, подталкивая Европу к осмыслению такого сценария как рокового.

Сейчас у Москвы и Брюсселя по большому счету одна серьезная проблема, которая мешает сближению, – Украина. Вопрос Крыма и Донбасса, санкции – от этого всего отказаться в одну минуту Макрон не сможет. Мир не поймет. Но если Киев и Москва пойдут на примирение и уладят споры, Европа с облегчением сможет умыть руки и, "перетасовав карты", "установить искренний и требовательный диалог с Россией".

Именно поэтому Эммануэль Макрон будет более активно подталкивать президента Украины на выполнение Минских соглашений. Европа устала от конфликта на Донбассе, и Макрон хочет как можно скорее положить ему конец, став президентом-миротворцем.

4. Канцлер Германии Ангела Меркель

Ангела Меркель тоже хотела быть лидером-миротворцем, но ее время уходит, а результата все нет. Все эти годы канцлер была активным сторонником санкций против России, апеллируя к международному праву и требуя от Владимира Путина прекратить давление на Украину. У Меркель сложились неплохие отношения с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.

Однако внутреннее давление, оказываемое на канцлера из-за санкций, проблемы канцлера со здоровьем и экономические проблемы в Европе вынуждают немецкого лидера оставить пост.

Да и под конец своей каденции Ангела Меркель сдала позиции, пойдя на уступки крупному бизнесу и оппозиции. Критика канцлера в адрес Владимира Путина стала все менее явной, страны договорились о завершении проекта "Северный поток – 2", а первенство в европейской дипломатии отошло Эммануэлю Макрону.

С другой стороны, Меркель сама стала заложником своей двойственной политики. Евросоюз наложил санкции на Россию, но при этом Германия поддерживала строительство геополитического проекта Кремля – газопровода "Северный поток – 2". Сегодня в Берлине могут непонимающе смотреть на Макрона, предлагающего пойти навстречу Москве, но ведь сама Германия во главе с Меркель всегда действовали мягко, с оглядкой на то, что рано или поздно с Россией придется мириться. Именно Запад советовал Киеву не оказывать вооруженного сопротивления войскам РФ, которые захватывали Крым. Такая политика привела к существующему положению дел.

Хотя, конечно, у главы немецкого правительства никаких иллюзий нет – Меркель видит, что Восточная Украина идет по пути отделения от Украины. Однако сейчас уже руки канцлера связаны: Путин ни на йоту не намерен отступать от своей позиции, Макрон готов закрыть на это глаза, а внутренняя фронда требует от Меркель примирения с Россией. Чтобы уйти красиво, Меркель нужен результат по Украине. Но чтобы добиться настоящего прогресса в существующих условиях, нужен компромисс. И минские соглашения для нее – не самый худший вариант. Меркель вынуждена пообещать Путину надавить на Киев с тем, чтобы Украина выполнила обещания, данные в рамках минских соглашений. В качестве своеобразной компенсации за это Киеву дают гарантии, что транзит газа через Украину сохранится.

Да, Европа сейчас готова требовать от Зеленского выполнения минских соглашений так, как на этом настаивает Путин. К чему это приведет, никто в Европе сказать не может, но иного пути, похоже, нет. Ангела Меркель не смогла примирить конфликтующие страны согласно международному праву, но напоследок она пытается это сделать согласно логике момента.

5. Президент США Дональд Трамп

Американский лидер самоустранился от европейских проблем, занимаясь экономикой США и предвыборными проблемами. Изредка из Вашингтона доносятся заверения о поддержке Украины и необходимости завершить конфликт, но совершенно очевидно, что Белый дом не особо интересуется войной на Донбассе. Чтобы хоть как-то демонстрировать свою вовлеченность в Украине и отстаивать свои геополитические интересы в этой стране, Трамп передал дела Госдепу. При этом ставленник Вашингтона в Украине Курт Волкер получил известность благодаря пикировкам с Россией, а не попыткам уладить конфликт, за что, впрочем, и поплатился должностью.

Трамп же не хочет конфликтовать с Россией, ведь главные интересы президента США – это Китай, КНДР, Иран и Евросоюз. Звучали предложения привлечь Вашингтон в "нормандский формат", но Трампа они не заинтересовали. Американский лидер ищет денежный интерес для своей страны в геополитике, а Украина здесь ничего не может дать Вашингтону. Зато Киев стал возможным ключом к победе Трампа на выборах 2020 года. Если президент избежит импичмента и доведет до конца расследование о возможной коррупции семьи Байденов в Украине, это может сделать его президентом еще на один срок. Вот реальный интерес Трампа в Украине.

Но у Киева есть еще один козырь в рукаве. Жажда Трампа к деньгам привела Вашингтон и Москву к газовому конфликту в Европе. США наложили санкции на "Северный поток – 2" и заблокировали его строительство. Киев использовал этот шаг Вашингтона в своих переговорах с Россией по газу. К сожалению для Украины, в политической плоскости у Трампа и Путина таких расхождений нет, а потому вопрос территорий остается на втором плане американской политики.

Хотя теоретически Украина могла бы стать разменной монетой в переговорах Трампа и Путина по другим геополитическим вопросам. Таких много: Сирия, Иран, КНДР. Было бы желание у президента США, он мог бы вклиниться в мирный процесс по Донбассу. Как минимум, влияние на Киев у Вашингтона огромное. Но такого желания у Трампа пока нет. Да и конфликт между Вашингтоном и Брюсселем не способствует тому, чтобы США занялись европейскими проблемами.

Но сейчас политика США во многом зависит от приближающихся выборов. Кто знает, что будет, если Трамп переизберется на второй срок. Республиканцы традиционно были намного более скептически настроены относительно России и ее амбиций в Европе. Возможно, после выборов в США изменят свое отношение к европейским проблемам. По крайней мере военную помощь Украине Трамп не заморозил. Наоборот, Киев и Вашингтон подписали новый контракт на закупку комплексов Javelin.

6. Глава политсовета крупнейшей оппозиционной партии Виктор Медведчук

Виктор Медведчук шесть последних лет посвятил примирению Киева и Москвы. Его влияние позволяло ему говорить напрямую с лидерами обеих стран. Медведчук хорошо знаком с Путиным, а потому, как он сам говорит, использует эти связи для помощи своей стране. Во время президентства Петра Порошенко Виктор Медведчук занимался обменом пленных: при его посредничестве было освобождено почти 500 человек. Политик наладил отношения с лидерами непризнанных республик, став человеком, которого слушали не только в Киеве и Москве, но и в Донецке и Луганске. Медведчук – единственный украинский политик, который общается с лидерами "ЛДНР".

Однако после того как Порошенко отказался довести вопрос обмена "всех на всех" до конца, Медведчук покинул переговорную группу, уйдя в политику. При этом он продолжил заниматься освобождением пленных с частной инициативой. Используя связи и влияние, ему удалось освободить четырех военнослужащих в 2019 году.

Впрочем, президент Владимир Зеленский отказался от услуг Медведчука, и это можно назвать ревностью новоизбранного президента к Медведчуку в вопросе мирного урегулирования. Эта ревность приобрела радикальные формы, после того как Зеленский публично угрожал Медведчуку и каналам, которые поддерживают мирное урегулирование. Власти возбудили ряд уголовных дел за встречи с руководством Российской Федерации, а подконтрольные Зеленскому силовики даже провели обыски в офисах Медведчука, что вызвало однозначно негативную реакцию в международной среде.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", в которой политик занимает один из руководящих постов (главы политсовета), ушла в оппозицию к новой власти, критикуя Зеленского за предательство избирателей в вопросе мира на Донбассе.

Медведчук создал мирный план, который основан на минских соглашениях и который нашел отклик даже в Европарламенте и сенате Франции. Что важнее, его одобрили в Москве, Донецке и Луганске, ведь согласно предложенному мирному плану Медведчука, непризнанные республики могут вернуться в состав Украины, если им будет предоставлена автономия.

Тем не менее официальный Киев показательно игнорирует эту инициативу Медведчука, как и многие другие. Оппозиционер же уверен, что новые киевские власти находятся под влиянием националистов и просто не имеют политической воли договариваться с Россией и непризнанными республиками, а потому любой план их не устроит.

Кроме того, Медведчук инициировал новый формат мирного урегулирования и создал Межфракционное объединение по диалогу с целью мира с парламентариями России, Франции и Германии, что вывело на новый уровень вопрос достижение мира, подключив туда депутатов четырех стран.

7. Лидеры "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Новые лидеры непризнанных "республик" находятся у руля этих образований всего год.

В отличие от своих предшественников, Пушилин и Пасечник более расположены к переговорам и политическим компромиссам.

Во-первых, они декларируют готовность к прямым переговорам о мире с властями Украины, вплоть до полной реализации минских соглашений (а это означает возврат оккупированных территорий в состав Украины).

Во-вторых, воинственная риторика в "ДНР" и "ЛНР" постепенно сходит на нет. Если не получится договориться с Украиной, руководство непризнанных образований готово дрейфовать в сторону России, но большого желания воевать у них нет. Плюс ко всему Россия не готова принимать "ДНР" и "ЛНР" в свой состав, а потому другого выхода, кроме как договариваться, у непризнанных образований нет.

Пушилин и Пасечник зависят от России. Это факт. Однако не следует их воспринимать как слепых марионеток Кремля. Почти 6 лет "независимости" - это фактор, который чем дальше, тем больше отдаляет Донецк и Луганск от Киева. Здесь у руководителей "республик" есть свои амбиции, свои требования, которые тоже надо учитывать. Пока Киев не готов открыто пойти на уступки, и это объяснимо. Но делать шаги навстречу придется, если стороны действительно хотят мира.

Сейчас в Киеве не считают "ДНР" и "ЛНР" субъектом переговоров и пытаются договориться сначала с Россией. На нынешнем этапе эта стратегия имеет право на жизнь, но как повернутся события, когда Киев и Москва договорятся?

В любом случае нежелание лидеров непризнанных "республик" возвращаться под контроль Киева становится очевидным. Они делают все, чтобы получить признание независимости от России или же войти в состав соседнего государства, но никак не возвращаться в "объятия" Украины.

8. Президент Беларуси Александр Лукашенко

Лидер Беларуси пытается играть на противостоянии Запада, России и Украины. Если до 2014 года Минск находился в международной изоляции, то сейчас Беларусь установила диалог с Европой, играет роль посредника между Украиной и Россией, а главное – получает от этого не только политические, но и экономические дивиденды. Лукашенко предоставил минскую площадку для переговоров Киева, Москвы, Донецка и Луганска.

А на фоне угасания экономической активности между Украиной и Россией получил перенаправление логистических и экономических потоков между этими странами через Беларусь. Европейские санкции позволили Минску стать поставщиком европейских товаров в Россию.

Несмотря на все выгоды, положение Лукашенко шаткое. Ему приходится лавировать между Киевом и Москвой, и время от времени президент Беларуси раздражает своими заявлениями то одну, то другую сторону. Поскольку Беларусь нашла свое место в таком политическом раскладе, не исключено, что Лукашенко заинтересован в сохранении существующего положения дел. Ведь не покидает ощущение, что он-то мог бы сделать больше, учитывая свои отношения с Путиным и Зеленским, который в своей политике больше всего пытается наследовать именно белорусского лидера.

Возможно, Европе следовало бы больше учитывать фактор Лукашенко. Президент Беларуси – тот человек, которого слышат что в Киеве, что в Москве.

9. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Удивительно, что такой дипломат, как Жозеп Боррель, стал верховным представителем ЕС. Ведь Европа, которая вроде как взяла курс на постепенное примирение с Россией, получила в виде Борреля ярого критика Москвы. Будучи главой МИД Испании, Боррель назвал Россию "старым врагом" Евросоюза. На слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам осенью он повторил это. А сейчас ему придется договариваться со "старым врагом".

На фоне большого запроса в Европе на снятие санкций с России Боррель требует их сохранить. "Санкции следует сохранить, пока поведение России не изменится", - считает Боррель и хочет изменить принцип введения санкций: не единогласно, а большинством стран. Испанский дипломат осенью наговорил много чего о российской угрозе, необходимости противостоять российскому экспансионизму и поддержке Украины. Немало нынешних и будущих еврокомиссаров стараются лишний раз не упоминать Россию. Этим часто попрекают бывшую главу дипломатии ЕС Федерику Могерини.

Будет интересно наблюдать, как Боррель будет вписываться в европейскую политику по отношении к России. Насколько его резкая риторика будет способствовать окончанию конфликта в Украине. Пока что "ястребы" не смогли убедить Путина изменить свою политику, и совершенно непонятно, какой из Борреля мог бы получиться голубь мира.

10. Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Хайди Грау

Швейцарский дипломат Хайди Грау в декабре назначена новым спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Она сменила на этом посту австрийского дипломата Мартина Сайдика, который ничем конструктивным не запомнился. ОБСЕ была совершенно беспомощна на Донбассе все эти годы, и те похвалы, которые звучали в адрес Сайдика по окончанию его каденции, – это преувеличение его заслуг.

На миссию ОБСЕ возложены функции содействия примирению сторон, однако в существующем формате это вряд ли возможно. Поэтому на парижской встрече лидеры стран "нормандской четверки" договорились, чтобы миссия расширила свой мандат и была способна круглосуточно верифицировать и отслеживать, каким образом происходит прекращение огня на Донбассе. Также Украина хочет, чтобы был дан ответ, каким образом наблюдатели СММ выходят на украино-российскую границу и смогут ли они там оставаться.

Хайди Грау в новой роли – обычный дипломат, руки которого связаны протоколами ОБСЕ. Однако в случае сдвигов в мирном процессе роль миссии на Донбассе возрастет. В частности, от ОБСЕ во многом зависит, будут ли стороны нарушать режим прекращения огня. По словам председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака, одним из приоритетов в его работе является поддержка политического урегулирования ситуации на Донбассе и гуманитарная помощь, поэтому он будет ставить эти задачи для нового спецпредставителя ОБСЕ на переговорах в Минске.