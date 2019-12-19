В четверг, 19 декабря, в день Святого Николая, в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен"

Пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытия станции в пресс-службе готовятся обнародовать сразу после завершения проверки.

Как сообщала "Страна", в Киеве из-за анонимного звонка о минировании Института рака в этом медицинском учреждении сорвалось около 30% операций, также отменены курсы химио- и лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Напомним, что в правительстве Украины нашли способ, как отучить от телефонного терроризма простых граждан и перестать устраивать переполох в городах.