В Соломенском районе столицы на Совских прудах нашли труп полуголой девушки. Об этом сообщает Информатор в четверг, 19 декабря.

Отмечается, что рядом с телом стоял открытый автомобиль Honda, который едва не съехал в озеро. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Личность девушки и подробности инцидента выясняются.

Как сообщает полиция, скорее всего, девушка приехала к прудам на автомобиле Honda. Что случилось далее - устанавливает следствие. Но тело девушки нашли у кустов возле пруда, а рядом стояло брошенное авто, с повреждениями бампера. По словам копов, при девушке обнаружили все личные вещи, кроме мобильного телефона. Также в машине были найдены стаканы со спиртным.

В момент прибытия съемочной группы на место происшествия на девушке не было верхней одежды. Возможной причиной смерти может быть переохлаждение. Однако на теле девушки нашли следы, которые напоминают гематомы. На месте случившегося работали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы и судмедэксперты.

Детали продолжают устанавливать. Неизвестно, находилась ли девушка в компании, была сама за рулем и является ли она владелицей автомобиля.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: facebook.com

В то же время, журналист Влад Антонов считает, что девушка была убита. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Киеве у центрального входа в детскую поликлинику обнаружили труп мужчины без документов.

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