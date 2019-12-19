Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за проект изменений в Таможенный кодекс № 2288, который откладывает до начала 2020 года штрафы до 170 тыс. грн за нерастаможенные вовремя авто на еврономерах, а также транспорт с превышением срока транзита. До этого времени в случае нарушения штраф будет составлять 8500 грн.

Уточняется, что голоса "За" отдали 285 нардепов. Согласно законопроекту, с 22 августа до 21 декабря 2019 года не будут взимать штрафы до 170 тысяч грн за такие нарушения, как опоздание с растаможкой коммерческой или личной машины на еврономерах.

Если транспорт (или другие товары) временно ввезли на территорию Украины и не успели вывезти в срок - повышенные штрафы также начнут действовать с начала 2020 года. За перечисленные нарушения будут взимать штраф в объеме 8500 грн.

Напомним, 8 ноября 2018 года Рада дала старт новому принципу расчета ставки акцизного налога на ввоз автомобиля из-за границы и увеличила штрафы за нерастаможенные автомобили. Закон о растаможке авто на еврономерах вступил в силу 25 ноября 2018 года. Но позже парламент отложил начало применения санкций на 90 дней, а потом еще раз - до 19 ноября.

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