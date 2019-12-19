В четверг, 19 декабря, депутаты Верховной Рады приняли предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в Уголовный Кодекс за преступления, совершенные преступным сообществом, известный, как "закон о ворах в законе". Об этом сообщает корреспондент "Страны".

За законопроект проголосовали 264 народных депутатов.

Напомним, вчера Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности принял за основу законопроект против "воров в законе" и рекомендовал депутатам голосовать за него.

Как сообщалось, 2 декабря Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, предусматривающего уголовную ответственность за создание преступных сообществ и пребывание в статусе "вора в законе".

Ранее "Страна" подробно разобралась в том, как закон против воров в законе перекроит криминальную карту Украины в материале "Не по понятиям".