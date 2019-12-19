По результатам собеседования 17 декабря Седьмой кадровой комиссией признан не соответствующим занимаемой должности замначальника Департамента поддержки обвинения и представительства интересов государства в судах - начальник управления представительства интересов государства в суде ГПУ Игорь Суховетрук. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

О причинах такого решения кадровой комиссии официально не сообщается.

Издание пишет, что судьям, которые во время событий Майдана 2013-2014 годов принимали те или иные решения в отношении участников массовых акций протеста, приходилось сталкиваться с Игорем Суховетруком на заседаниях Высшего совета юстиции и Высшего совета правосудия в 2015-2017 годах. Тогда прокурор ГПУ поддерживал позицию руководства Генеральной прокуратуры, которое еще в 2014 году обратилось во Временную специальную комиссию по проверке судей судов общей юрисдикции с жалобами на решения почти 200 судей, рассматривавших дела, связанные с событиями Майдана.

Позднее данные жалобы попали в ВСЮ/ВСП, а по результатам их рассмотрения были привлечены к ответственности, вплоть до увольнения с должностей, несколько десятков судей.

С октября проходит аттестация прокуроров Генеральной прокуратуры. Только по итогам двух недель собеседований, с 3 по 13 декабря, были признаны не соответствующими занимаемой должности 120 прокуроров.

Напомним, что на третьем этапе аттестации прокуроров не прошедшие обещают отправить экзаменаторов в ад.

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