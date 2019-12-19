Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой он уже сделал ряд важных заявлений по самым разным актуальным проблемам.

Так, в частности, Владимир Путин высказался о демографическом кризисе в России и путях его решения.

"Решение демографических проблем в мире возможно путем увеличения рождаемости и ростом миграции. В Канаде даже министерство такое есть. Да, проще адаптироваться к нашим условиям тем, кто знает нашу культуру и язык: белорусам, украинцам, молдованам. У нас три миллиона украинцев сейчас живет. И столько же приехали после событий на Донбассе. А для остальных (мигрантов из Средней Азии - Ред.) курсы по изучению русского языка нужно открывать. Экономика требует притока эмигрантов. Делать нужно все с умом. Чтобы внутри страны общественность работала. Чтобы люди переезжали внутри нашей общей родины", - рассказал Путин.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-конференции Путина.