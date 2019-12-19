Верховная Рада 19 декабря приняла новый Избирательный кодекс с предложениями президента Украины Владимира Зеленского. "За" проголосовали 330 нардепов.

Новый Избирательный кодекс был принят 11 июля 2019 года Верховной Радой VIII созыва. Он предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.

27 августа тогдашний Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс. Однако Президент Зеленский 13 сентября ветировал документ, аргументировав свое решение тем, что кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции, не учитывают последние изменения в избирательное законодательство, не согласуется с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивает надлежащей регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Впоследствии глава государства направил в Верховную Раду свои предложения в Избирательный кодекс.

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