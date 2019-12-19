Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) продолжает ведение переговоров по вопросу освобождения заложников. В пятницу, 20 декабря, стороны должны провести скайп-конференцию.

Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, его слова цитирует пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

"Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинение - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента (президента Украины Владимира Зеленского – Ред.), поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть", - заявил Кучма.

Скриншот: Facebook/Дарья Олифер

Ранее сообщалось, что у Кучмы заявили, что встреч в Минске до 1 января больше не планируется.

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