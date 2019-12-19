Руководителя одного из отделений "Укрпочты" заподозрили в присвоении более 90 тысяч гривен пенсий. Об этом сообщает пресс-служба киевской городской прокуратуры.

"Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений почтовой связи Центра почтовой связи Киевской городской дирекции АО "Укрпочта" по обвинению в присвоении денежных выплат", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года руководитель почтового отделения путем подделки подписей в официальных документах присвоила более 90 тыс гривен, предназначавшихся для выплаты пенсий 16 гражданам.

Открыто уголовное производство по статье "Присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и служебный подлог" (ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УКУ).

Обвинительный акт направили в Шевченковский суд столицы. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", АО "Укрпочта" повысит с 1 января 2020 года стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей на 12,5% для неприоритетных и на 10% - для приоритетных отправлений.

Напомним, что в НАБУ по заявлению Андрея Портнова начали расследовать дело о хищениях окружением Порошенко средств "оборонки".