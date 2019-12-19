На пресс-конференции Владимира Путина, которую он проводит 19 декабря в Москве, его не могли не спросить о западных санкциях против России.

Глава Кремля в ответ заявил, что экономика России уже приспособилась к новым условиям, а страны Евросоюза продолжают нести многомиллиардные убытки.

"Где-то под 50 миллиардов евро - подсчет по убыткам для ЕС. Но мы уже заполнили нормализацию. Плюс для нас - развитие сельского хозяйства. Мы истратили не без пользы триллионы на импортозамещение. У нас не было двигателей для морских судов, а теперь есть. В сфере обороны мы рывок сделали. Но лучше, конечно, избавиться от политически мотивированных действий. США же вводят ограничения против Китая, и это отражается на мировой торговле. Мы от этого страдаем, наши главные экспортные товары. Но наша экономика адаптировалась к внешним шокам. А национальная валюта стала уверенной, и отстегивается от рынка нефти", - заявил Владимир Путин.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-конференции Путина.