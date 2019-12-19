В Национальном союзе журналистов Украины выразили обеспокоенность "драконовскими" медиаинициативами министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского и обвинили его в избегании открытой дискуссии с НСЖУ. Об этом заявил глава Союза Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Sergiy Tomilenko

"О своих идеях министр рассказывает уже второй месяц, однако до сих пор не обнародовал официальный проект закона, чтобы его можно было отдать на анализ профильных правозащитных организаций, международных партнеров Украины и получить профессиональный вывод на соответствие европейским стандартам и международным обязательствам Украины. Есть опасность, что в таким способом Бородянский вместе с народными депутатами может в "турборежиме" провести опасный законопроект в Раде, и тогда он станет законом без широкого обсуждения и критического осмысления предложенных новаций", - написал глава НСЖУ.

Как он отметил, в мониторинговой миссии ООН по правам человека уже предостерегли Украину от несоразмерных ограничений свободы выражения мнений и свободы СМИ при подготовке закона о борьбе с дезинформацией.

"Сейчас обнародованы только слайды законопроекта. Они содержат много опасных для свободы слова идей, близких к методам контроля за медиа в авторитарных государствах. Среди них — уголовная ответственность для журналистов за дезинформацию, введение так называемого "омбудсмена по информации", а фактически – цензора от государства, и другие. Под прицелом оказываются прежде всего журналисты-расследователи, а также "неудобные" для власти СМИ. Попытка введения уголовной ответственности за контент - это как раз то, что традиционно отличает авторитарные государства от демократических", - отмечает Томиленко.

По его словам, в правлении НСЖУ надеются, что правительство примет к сведению подписанную накануне выборов президентом Украины Владимиром Зеленским Декларацию в защиту свободы слова. "...Уважать существующие законы в сфере свободы слова, а законодательные новации должны быть согласованы с журналистским сообществом и сми в ходе проведения широких консультаций", - говорится в седьмом пункте подписанного им документа.

Также журналисты ждут, что во исполнение взятых на себя в Декларации обязательств президент сможет объяснить министру необходимость соблюдение в Украине свободы слова, невозможность ее свертывания под предлогом борьбы с российской агрессией или фейками, а также важность согласования своих инициатив с теми, кого они коснутся в первую очередь, – с журналистами.

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

Ранее сообщалось, что в НСЖУ осудили инициативу Бородянского об уголовной ответственности для СМИ .

Также мы писали, что журналисты против усиления рычагов давления власти на СМИ.